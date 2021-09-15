В проект высадки на Луну NASA одновременно включены компании Маска и Безоса
Американское космическое агентство NASA выбрало пять компаний для разработки концепций посадочных модулей для освоения Луны
Об этом в своем блоге написал глава NASA Билл Нельсон, передает Укринформ.
Отмечается, что этими пятью компаниями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman и SpaceX.
"Благодаря нынешним ускоренным усилиям, направленным на разработку концепций посадочного модуля, и поиска решений по снижению рисков, мы побуждаем промышленность представить в следующем году свои предложения по регулярных транспортных услуг по полетов экипажей на Луну", - сообщил Нельсон.
Введение этих услуг, предусматривающих перевозки экипажа в посадочном модуле от космической станции на орбите до поверхности Луны и обратно, планируется начать в конце 2020-х годов.
По словам Нельсона, США запустили проект "Артемида", призванный "вернуть астронавтов на Луну". Астронавты смело исследовать лунную поверхность, начиная с Южного полюса Луны, написал он.
Известно, что в настоящее время завершаются работы по интеграции системы запуска ракеты и космического корабля "Орион" для летных испытаний "Артемиды I".
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