В проект строительства метро Харькова внесут изменения через военный опыт
В Харькове в целях безопасности изменят проект строительства новых станций и электродепо метро с учетом военного опыта
Об этом заявили в пресс-службе Харьковского городского совета, передает Укринформ.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что средства на строительство станций лежат на счетах и их используют, как только позволит военная обстановка. Учитывая военный опыт, запланировано изменить проектную документацию, в частности по электродепо на станции "Победа".
"Враг обстреливал наши депо, пострадало определенное количество складов метрополитена. Поэтому в целях безопасности проект необходимо изменить и пустить депо под землей. Мы должны учесть опыт, полученный во время войны", - пояснил мэр.
Сейчас ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками, которые должны подтвердить дальнейшее участие в тендере. Также 31 мая Игорь Терехов встретился с представителем Европейского банка реконструкции и развития, кредитующим строительство.
Проект строительства электродепо и станций Алексеевской линии "Державинская" и "Одесская" в сторону ул. Одесскую утвердили до полномасштабной войны РФ против Украины, а также объявили тендеры. Весной должны были начать строительство, но процесс замедлился из-за вторжения России.
В настоящее время метро Харькова насчитывает 30 станций. Игорь Терехов заметил, что российские обстрелы повредили шесть складов и депо метрополитена.
- 27 мая метро Харькова полностью возобновило работу в режиме перевозок.
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