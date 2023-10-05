В проект "Хочу жить" чаще обращаются сами оккупанты, а не их родственники
На горячую линию в государственный проект добровольной сдачи в плен для российских военнослужащих "Хочу жить" чаще обращаются сами бойцы РФ, а не их родственники
Об этом заявил сотрудник Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен Виталий Матвиенко в эфире "Радио Свобода".
"Сейчас предпочтение отдается больше военнослужащим, потому что информация по проекту более распространена на территории России", - сказал он.
По словам Матвиенко, "Роскомнадзор" постоянно пытается заблокировать сайт проекта, они это делали около 260 раз: "Это говорит о том, что проект успешен. Наши специалисты используют "зеркала", информация постоянно фигурирует на просторах так называемой Российской Федерации, и у людей есть возможность с ней ознакомиться".
Он также заявил, что ранее количество обращений от оккупантов и их семей было примерно одинаковым. Однако военные опасались звонить, опасаясь преследований правоохранительных органов.
"Звонили, например, родственники находящиеся в Омске, а военнослужащий в Санкт-Петербурге. Они интересовались, действительно ли это украинский проект, действительно ли это государственный проект, какие гарантии Украина дает, что потом происходит, какие возможности вернуться обратно на родину А если он хочет остаться, а если он прямо потенциальный мобилизованный – такая "мамина царапина", который не то что оружие в руках не держал, но и в принципе не знает, что это такое. И что делать? и не умеет, но его мобилизуют принудительно", – рассказал Матвиенко.
- 1 сентября Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил , что в Украине существуют проблемы с обменным фондом, а РФ не хочет забирать своих военнопленных.
- Позже в украинской разведке заявили, что количество обращений в программу "Хочу жить" увеличилось вдвое, сейчас в сутки более 170 российских военных хотят сдаться в плен.
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