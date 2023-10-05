В проект "Хочу жить" чаще обращаются сами оккупанты, а не их родственники

Об этом заявил сотрудник Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и представитель Единого центра приема обращений военнослужащих РФ по поводу сдачи в плен Виталий Матвиенко в эфире "Радио Свобода".

"Сейчас предпочтение отдается больше военнослужащим, потому что информация по проекту более распространена на территории России", - сказал он.

По словам Матвиенко, "Роскомнадзор" постоянно пытается заблокировать сайт проекта, они это делали около 260 раз: "Это говорит о том, что проект успешен. Наши специалисты используют "зеркала", информация постоянно фигурирует на просторах так называемой Российской Федерации, и у людей есть возможность с ней ознакомиться".

Он также заявил, что ранее количество обращений от оккупантов и их семей было примерно одинаковым. Однако военные опасались звонить, опасаясь преследований правоохранительных органов.

"Звонили, например, родственники находящиеся в Омске, а военнослужащий в Санкт-Петербурге. Они интересовались, действительно ли это украинский проект, действительно ли это государственный проект, какие гарантии Украина дает, что потом происходит, какие возможности вернуться обратно на родину А если он хочет остаться, а если он прямо потенциальный мобилизованный – такая "мамина царапина", который не то что оружие в руках не держал, но и в принципе не знает, что это такое. И что делать? и не умеет, но его мобилизуют принудительно", – рассказал Матвиенко.