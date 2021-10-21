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В проект государственного бюджета на 2022 год есть множество вредных норм для государства, - Княжицкий

21 октября, 2021 четверг
13:28
Общество Николай Княжицкий

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что его фракция не будет поддерживать законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год, поскольку он имеет множество вредных норм для государства

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Наш комитет принял соответствующие решения по поправкам к законопроекту о государственном бюджете Украины на 2022 год, касающимся поддержки определенных отрасль культуры, в частности библиотек и издательств. Но профильный комитет их не учел, частично удовлетворив наши правки. Тогда как многие другие поправок было учтено полностью, ни наша не была принята. Очевидно, что такая ситуация является ужасной ", - рассказал Княжицкий

Княжицкий отметил, что оппозиция сделает все, чтобы в первую очередь не финансировались государственные органы, а выделялось больше средств на культуру, гуманитарную политику и информационный сектор. По словам Княжицкого, власть пытается увеличивать расходы прежде всего на правоохранительные органы.

"Власть выделяет больше в первую очередь на силовые государственные органы. В то время как нужно увеличивать финансирование культурной, гуманитарной и информационной политики государства. Я надеюсь, что Кабинет Министров учтет наши предложения. По крайней мере, мы будем на этом настаивать ", - добавил Княжицкий

Княжицкий также добавил, что в проекте государственного бюджета на 2022 год есть много вопросов, которые не касаются сферы культуры и оппозиция не может их поддерживать. По словам Княжицкого, фракция "Европейская солидарность" не будет голосовать за проект государственного бюджета Украины.

"Мы не будем поддерживать проект государственного бюджета на 2022. Поскольку там есть множество вопросов, которые являются вредными для государства. Например, у нас проблемы с газом. Так вот, в бюджете на 2022 не дали субвенции местным властям. Напротив, возложили всю ответственность на них и уменьшили их бюджеты. Это просто катастрофа. Людям придется просто выживать ", - добавил Княжицкий

 

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