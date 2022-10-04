Об этом сообщил народный депутат, член комитета по бюджету Тарас Батенко.

"Есть отдельные статьи бюджета, которые важны в условиях мирного времени. В условиях войны, когда ракеты достают в любой областной центр закладываются средства на строительство ветвей метрополитена, в частности в Харькове и Днепре", - отметил он.

Батенко считает, что эти расходы важны в мирное время, но "насколько это важно сейчас и насколько качественно могут быть освоены эти средства в условиях незавершенных боевых действий, у меня возникает вопрос".

"Есть ряд других статей, которые вызывают вопросы по увеличению расходов в ряде государственных институций и государственных органов власти. Вместе с тем есть и уменьшение расходов по некоторым органам исполнительной власти на примере министерств и ведомств. Пусть нам аргументы приведет Минфин, когда вопросы будут рассматривать на сессии" , – подытожил Батенко.