В проект Госбюджета внесли строительство метро в Харькове и Днепре, это вызывает вопрос на фоне войны, - нардеп Батенко
В проект государственного бюджета внесены средства на строительство веток метрополитена в Харькове и Днепре, есть вопросы, насколько качественно могут быть освоены эти средства в условиях войны
Об этом сообщил народный депутат, член комитета по бюджету Тарас Батенко.
"Есть отдельные статьи бюджета, которые важны в условиях мирного времени. В условиях войны, когда ракеты достают в любой областной центр закладываются средства на строительство ветвей метрополитена, в частности в Харькове и Днепре", - отметил он.
Батенко считает, что эти расходы важны в мирное время, но "насколько это важно сейчас и насколько качественно могут быть освоены эти средства в условиях незавершенных боевых действий, у меня возникает вопрос".
"Есть ряд других статей, которые вызывают вопросы по увеличению расходов в ряде государственных институций и государственных органов власти. Вместе с тем есть и уменьшение расходов по некоторым органам исполнительной власти на примере министерств и ведомств. Пусть нам аргументы приведет Минфин, когда вопросы будут рассматривать на сессии" , – подытожил Батенко.
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