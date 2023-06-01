Об этом сообщает AP .

В последние дни в соцсетях распространилось видео из приюта, на котором видны еще не похороненные тела детей, а также десятки малышей, сидящих на полу в одних подгузниках и плачущих.

Также о масштабах страданий детей стало известно из интервью врачей, волонтеров, работников здравоохранения и детского дома.

Сотрудник приюта позже объяснил, что дети оказались в ловушке из-за боев вокруг.

"Это катастрофическая ситуация. Мы ожидали этого с первого дня боевых действий", – сказал Афкар Омар Мустафа, волонтер детского дома.

Согласно документам, удостоверяющим их смерть, среди погибших были в частности младенцы в возрасте до трех месяцев, а также четверо сотрудников убежища. Только за последние выходные умерло 26 человек.

После огласки и распространения видео в соцсетях, местная благотворительная организация с помощью ООН, ЮНИСЕФ и Международного комитета Красного Креста смогла доставить в приют питание, лекарства и воду. Работники детдома призывают международные организации как можно быстрее эвакуировать детей.

Согласно данным, полученным AP, по состоянию на понедельник, 29 мая, в детском доме был по меньшей мере 341 ребенок, в том числе 165 младенцев в возрасте от одного до шести месяцев и 48 детей от 7 до 12 месяцев. Остальные 128 детей были в возрасте от одного до 13 лет.

Бои в Судане

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности.

В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны.

ВОЗ отмечало, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня.

Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.