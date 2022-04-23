В ПриватБанке возникла аварийная ситуация с каналами связи. Возможна задержка в работе сервисов
В субботу, 23 апреля, в ПриватБанке возникла аварийная ситуация с каналами связи. Клиенты могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов банка
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.
Отмечают, что из-за аварийной ситуации клиенты банка 23 апреля могут столкнуться с временными задержками в работе сервисов, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего восстановления стабильной работы", - добавляют в сообщении.
- Ранее сообщалось, что ПриватБанк с 1 мая закрывает программу "Бонус+", однако до конца апреля пользователи могут еще перевести средства ВСУ или потратить в магазинах.
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