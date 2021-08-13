В ПриватБанке сокращения: закроют сотни отделений и уволят тысячи работников
До 2024 года ПриватБанк планирует уменьшить число отделений до 1 250, а количество работников - примерно до 15,5 тыс. человек
Об этом говорится в обновленной стратегии ПриватБанка до 2024 года, пишет сайт Минфина.
Стратегия, которую на днях утвердил Кабмин, предусматривает разделение ПриватБанка на "хороший" и "плохой" с последующей приватизацией "хорошего банка".
"Целевая модель "хорошего банка" со штатом около 1,5 тыс сотрудников и 1 250 отделениями: целевой размер операционных расходов - 8,3 млрд грн по сравнению с 11,4 млрд грн на сегодняшний день", - говорится в документе.
Отмечается, что на 1 июля 2021 года банк имел 1 574 отделения. Штат работников на конец 2020 года составлял 21,6 тысячи.
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