Об этом информирует пресс-служба банка .

"Уважаемые клиенты, ПриватБанк совершает валютно-обменные операции в кассах банка для физлиц согласно обновленным требованиям Национального банка", - говорится в заявлении.

20 июня НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. Сообщается, что теперь можно обменивать все банкноты, которые не сильно изношены или повреждены. Все банкноты иностранной валюты, прошедшие проверку на счетчиках и детекторах, принимаются к обмену.

Для операций купли и продажи согласно действующим нормам и правилам пригодны банкноты:

без значительного повреждения и признаков подделки,

купюры всех лет выпуска и любого достоинства.

НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. Это означает, что теперь можно обменивать все банкноты, которые не сильно изношены или повреждены.

Также ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через терминалы самообслуживания, где можно пополнить карты, депозиты и купить валюту.