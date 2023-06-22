В ПриватБанке рассказали, какие доллары будут принимать согласно действующим нормам НБУ
В четверг, 22 июня, ПриватБанк возобновил прием долларов через терминалы и начал выполнять новые правила НБУ для обмена валюты
Об этом информирует пресс-служба банка .
"Уважаемые клиенты, ПриватБанк совершает валютно-обменные операции в кассах банка для физлиц согласно обновленным требованиям Национального банка", - говорится в заявлении.
20 июня НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. Сообщается, что теперь можно обменивать все банкноты, которые не сильно изношены или повреждены. Все банкноты иностранной валюты, прошедшие проверку на счетчиках и детекторах, принимаются к обмену.
Для операций купли и продажи согласно действующим нормам и правилам пригодны банкноты:
- без значительного повреждения и признаков подделки,
- купюры всех лет выпуска и любого достоинства.
НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. Это означает, что теперь можно обменивать все банкноты, которые не сильно изношены или повреждены.
Также ПриватБанк возобновил операции с наличной иностранной валютой через терминалы самообслуживания, где можно пополнить карты, депозиты и купить валюту.
- Нацбанк обратился к гражданам и заявил, что банкноты предыдущих лет выпуска являются действительными .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное