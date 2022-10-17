В Приват24 теперь можно оплатить налоги для ФЛП
В Приват24 появилась новая функция для физических лиц-предпринимателей, позволяющая уплачивать единый налог
Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.
"Приват24 добавил новый функционал для предпринимателей - уплату единого налога и других бюджетных платежей. Такая возможность появилась для всех клиентов ФЛП в обновленной версии самого популярного в Украине мобильного приложения", - говорится в сообщении.
Чтобы создать бюджетный платеж в приложении предпринимателю, необходимо зайти в раздел "Бизнес" и выбрать "Платеж в бюджет". После – выбрать получателя и номер счета получателя. В блоке "Данные платежа" выбрать код уплаты налога, указать сумму и счет, с которого будут списаны денежные средства.
После проверки данных достаточно подписать платеж с помощью SmartID.
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