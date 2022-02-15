В Приват24 произошел сбой, также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС: для восстановления систем проводят технические работы

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



"В последние часы ПриватБанк находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции", - говорится в сообщении.



В то же время в банке уверяют, что угрозы для средств вкладчиков нет. Сбои есть только в приложении, а остальные финансовые операции проходят в нормальном режиме.



В комментарии "Сегодня" пресс-служба банка рассказала, что атака продолжалась несколько часов.



"Сейчас мы устраняем последствия DdoS-атаки и возобновляем стабильную работу систем. ПриватБанк принимает все необходимые меры для безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", - говорится в сообщении.



Также известно, что пользователи Ощадбанка сообщали об определенных проблемах: не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, были проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7. Пресс-служба банка сообщила, что работу сервисов возобновили.



"Клиентам доступны сайт, мобильное приложение, банкоматная и терминальная сети. Соответствующие службы банка работают в усиленном режиме для обеспечения своевременного качественного обслуживания клиентов и предотвращения возможных атак в будущем", - говорится в сообщении.



Кроме того, пока недоступны сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.



Как сообщила пресс-служба Минобороны, на сайте ведутся технические работы.



"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся, вероятно, DdoS-атаке, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала", - сообщили в пресс-службе.







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb