В Приват24 произошел сбой, также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС: для восстановления систем проводят технические работы
Во вторник, 15 февраля, в работе Приват24 произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в личные кабинеты интернет-банка, а также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"В последние часы ПриватБанк находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции", - говорится в сообщении.
В то же время в банке уверяют, что угрозы для средств вкладчиков нет. Сбои есть только в приложении, а остальные финансовые операции проходят в нормальном режиме.
В комментарии "Сегодня" пресс-служба банка рассказала, что атака продолжалась несколько часов.
"Сейчас мы устраняем последствия DdoS-атаки и возобновляем стабильную работу систем. ПриватБанк принимает все необходимые меры для безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", - говорится в сообщении.
Также известно, что пользователи Ощадбанка сообщали об определенных проблемах: не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, были проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7. Пресс-служба банка сообщила, что работу сервисов возобновили.
"Клиентам доступны сайт, мобильное приложение, банкоматная и терминальная сети. Соответствующие службы банка работают в усиленном режиме для обеспечения своевременного качественного обслуживания клиентов и предотвращения возможных атак в будущем", - говорится в сообщении.
Кроме того, пока недоступны сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.
Как сообщила пресс-служба Минобороны, на сайте ведутся технические работы.
"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся, вероятно, DdoS-атаке, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала", - сообщили в пресс-службе.
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