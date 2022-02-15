Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество В Приват24 произошел сбой, также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС: для восстановления систем проводят технические работы
Обновлено

В Приват24 произошел сбой, также не работают сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС: для восстановления систем проводят технические работы

15 февраля, 2022 вторник
20:48
Общество хакер

Во вторник, 15 февраля, в работе Приват24 произошел сбой, из-за которого пользователи не могут войти в личные кабинеты интернет-банка, а также недоступны сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В последние часы ПриватБанк находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи Приват24 сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в Приват24, у других не отображаются баланс и последние транзакции", - говорится в сообщении.

В то же время в банке уверяют, что угрозы для средств вкладчиков нет. Сбои есть только в приложении, а остальные финансовые операции проходят в нормальном режиме.

В комментарии "Сегодня" пресс-служба банка рассказала, что атака продолжалась несколько часов.

"Сейчас мы устраняем последствия DdoS-атаки и возобновляем стабильную работу систем. ПриватБанк принимает все необходимые меры для безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек", - говорится в сообщении.

Также известно, что пользователи Ощадбанка сообщали об определенных проблемах: не работали банкоматы, терминалы самообслуживания, были проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения Ощад 24/7. Пресс-служба банка сообщила, что работу сервисов возобновили.

"Клиентам доступны сайт, мобильное приложение, банкоматная и терминальная сети. Соответствующие службы банка работают в усиленном режиме для обеспечения своевременного качественного обслуживания клиентов и предотвращения возможных атак в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, пока недоступны сайты Минобороны, ВСУ и ГСЧС.

Как сообщила пресс-служба Минобороны, на сайте ведутся технические работы.

"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся, вероятно, DdoS-атаке, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала", - сообщили в пресс-службе.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
росія танк
14 февраля, 2022 понедельник
Угроза нового вторжения в Украину: российские войска начали двигаться в направлении позиций для военных атак, - CBS
13 февраля, 2022 воскресенье
"Требуем дисквалифицировать!" Как соцсети отреагировали на то, что Украину на "Евровидении-2022" будет представлять Алина Паш
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.09
    Покупка 28.09
    Продажа 28.53
  • EUR
    Покупка 31.79
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 февраля
20:23
Положинский, Тополя и участники группы "Антитела": украинские звезды присоединяются к Силам терробороны
20:02
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 12-го дня зимних Игр в Пекине
19:56
Эксклюзив
Сергей Фурса
Руководителя САП могут не назначать либо из-за нардепов-"слуг", либо из-за Коломойского, - Фурса
19:52
Эммануель Макрон
Макрон обратился к Путину с призывом не признавать "Л/ДНР"
19:35
Александр Трухин
"Есть некоторые невыполненные вещи, которые нужно сделать": Трухин заявил, что не собирается слагать мандат
19:12
Эксклюзив
"Закрыть небо": в Раде зарегистрировали постановление об обращении к странам Будапештского меморандума, - нардеп Осадчук
19:05
В Турции возжелали "выкрасть" тренера Луческу из "Динамо"
19:04
"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%
19:02
ТКГ
Украина инициирует срочное заседание ТКГ из-за решения Госдумы о возможном признании Россией "Л/ДНР"
18:57
В Украине тяжелобольным будут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
18:52
КМДА
В Киеве обновили адреса укрытий и бункеров
18:50
Эксклюзив
Украине нужна нормальная работа Антимонопольного комитета и закон о лоббизме для борьбы с олигархами, - журналист Мокрик
18:47
посольство США
США призвали своих граждан покинуть Молдову из-за военной активности РФ на границе с Украиной
18:45
"Мошенники не могут представлять Украину на Евровидении": "Суспильне" обратится к правоохранителям по поводу поддельных документов Алины Паш
18:45
На снимках со спутников заметна усиленная активность российских войск у границ Украины, - Reuters
18:41
Мы не авиакомпания, но летаем самолетами, - Ryanair посмеялась над позицией теннисиста Джоковича относительно вакцинации
18:22
Дмитрий Кулеба
Возможное вторжение РФ: Италия готова помогать Украине, в том числе поддерживая пакет санкций ЕС, - Кулеба
18:20
Луиджи Ди Майо
"Единственный путь - это достижение мира через дипломатию": глава МИД Италии об обострении ситуации вокруг Украины
18:17
"Динамо" разгромило "Кайрат" в контрольном матче на сборах
18:14
ДНР
Глава МИД Литвы назвал "открытой эскалацией" возможное признание Россией "Л/ДНР"
17:58
Йенс Столтенберг
В НАТО не видят признаков деэскалации РФ у границ Украины, но сигналы со стороны Москвы дают повод для "осторожного оптимизма"
17:56
окупанти
Оккупанты из запрещенного оружия обстреляли украинские позиции вблизи Катериновки, Лобачево и Орехово
17:55
"Шахтер" проиграл "Мариуполю" в товарищеском матче в Турции
17:53
еПоддержка: Украинцы почти за два месяца потратили 1 млрд грн на книги
17:43
Я не выступаю против, но отстаиваю свободу, - теннисист Джокович заявил, что готов закончить карьеру, но не вакцинироваться от COVID-19
17:41
Глава МИД Германии Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины
17:38
Кравчук Кучма Ющенко
"Сделайте наконец шаги, способные остановить агрессора, докажите, что соглашение - не просто обман": Кравчук, Кучма и Ющенко обратились к странам - подписантам Будапештского меморандума
17:29
Усик неполиткорректно высказался об этническом происхождении Фьюри. Видео
17:23
Олаф Шольц
"Это будет нарушением Минских договоренностей. Процесс остановится": Шольц о возможном признании Россией "Л/ДНР"
17:20
Эксклюзив
grn
Гривня отвоюет утраченные позиции, как только иссякнет тема эскалации вокруг Украины, - член Совета НБУ
17:17
Олаф Шольц
Шольц заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины
17:07
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера драмы "Клондайк" о событиях войны на Востоке Украины и крушении рейса MH17
16:55
Путин
"Мы должны сделать все для решения проблем Донбасса": Путин прокомментировал возможное признание "Л/ДНР"
16:51
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 11-го дня Игр в Пекине
16:48
Путин
Путин обвинил Украину в игнорировании возможности мирного процесса по Донбассу и заявил, что силовое сдерживание - прямая угроза нацбезопасности РФ
16:37
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 11-го дня Игр в Пекине. ФОТО
16:30
Смешно даже думать, они просто талантливы: украинская фигуристка бросилась защищать россиянку, которую поймали на допинге
16:30
доллар
Япония предоставит Украине более $100 млн в виде экстренных займов
16:23
Путин
Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года и назвал условия
16:22
Александр Ткаченко
В Украине ко Дню единения пройдет телемарафон, - Ткаченко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV