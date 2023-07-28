В Приват24 появилась новая функция с переводом на свою карту
В ПриватБанке представили обновления, в частности функция с переводом денег на свою карту без разглашения ее номера
Об этом информирует пресс-служба .
"Для получения перевода на свою карточку, не обязательно делиться ее номером. Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карточку", - говорится в заявлении.
Сообщается, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение Приват24. В нем выбрать карту в меню "Кошелек", затем нажать на "Реквизиты" и "Ссылки". После этого делитесь с отправителем ссылкой и получайте перевод. В то же время данные карты раскрывать не нужно.
Фото: ПриватБанк
Также в меню "Коммуникации" разработчики добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"
"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию", - объясняют в ПриватБанке.
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