Об этом информирует пресс-служба .

"Для получения перевода на свою карточку, не обязательно делиться ее номером. Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карточку", - говорится в заявлении.

Сообщается, чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить приложение Приват24. В нем выбрать карту в меню "Кошелек", затем нажать на "Реквизиты" и "Ссылки". После этого делитесь с отправителем ссылкой и получайте перевод. В то же время данные карты раскрывать не нужно.

Фото: ПриватБанк

Также в меню "Коммуникации" разработчики добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию", - объясняют в ПриватБанке.