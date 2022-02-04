В Припяти подразделения МВД провели учения по обороне населенных пунктов и ведению боевых действий в урбанизированной местности

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Отработали, в частности, ведение воздушной разведки, работу группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывался штурм здания", - говорится в сообщении.









Кроме того, подразделения МВД провели тренировки по оказанию первой медицинской помощи, эвакуации раненых, зачистке населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидации последствий боевых действий.

В ведомстве отметили, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.











