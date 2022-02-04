В Припяти подразделения МВД провели учения по обороне населенных пунктов и ведению боевых действий в урбанизированной местности
В пятницу, 4 февраля, в городе Припять Киевской области украинские гвардейцы, полицейские и спасатели провели учения по обороне населенного пункта, тактике ведения боевых действий в урбанизированной местности и ликвидации их последствий
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Отработали, в частности, ведение воздушной разведки, работу группы снайперов, ведение уличного боя и уничтожение отступающего противника. Отдельно отрабатывался штурм здания", - говорится в сообщении.
Кроме того, подразделения МВД провели тренировки по оказанию первой медицинской помощи, эвакуации раненых, зачистке населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидации последствий боевых действий.
В ведомстве отметили, что столь масштабные учения на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.
- Как сообщалось ранее, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что тех войск, которые Россия перебросила в Беларусь на учения, не хватит для того, чтобы совершить вторжение в Украину.
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