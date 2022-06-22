В приоритете летальное оружие: украинский благотворительный фонд впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения

Об этом сообщают на странице фонда.

"С конца марта фонд зарегистрирован, как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран» – объяснила волонтер-юрист Руслана Величко.

Такой статус даст право фонда покупать у производителей соответствующие товары напрямую без посредников. Это поможет удешевить цену и обезопасить от некачественного товара и недобросовестных продавцов, – объясняют в "Вернись живым". Основное внимание обещают концентрировать на летальном вооружении, которое усилит ВСУ.

Фонд "Вернись живым" с 24 февраля собрал уже более $100 млн в поддержку украинской армии.

Напомним, за три дня в рамках волонтерского проекта Еспресо на нужды ВСУ было собрано 345 тыс. грн.

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