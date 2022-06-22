В приоритете летальное оружие: украинский благотворительный фонд впервые получил разрешение покупать за границей товары военного назначения
"Вернись живым" стал первым благотворительным фондом в Украине, получившим официальное право покупать из-за границы товары военного назначения
Об этом сообщают на странице фонда.
"С конца марта фонд зарегистрирован, как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран» – объяснила волонтер-юрист Руслана Величко.Такой статус даст право фонда покупать у производителей соответствующие товары напрямую без посредников. Это поможет удешевить цену и обезопасить от некачественного товара и недобросовестных продавцов, – объясняют в "Вернись живым". Основное внимание обещают концентрировать на летальном вооружении, которое усилит ВСУ.
Фонд "Вернись живым" с 24 февраля собрал уже более $100 млн в поддержку украинской армии.
- Напомним, за три дня в рамках волонтерского проекта Еспресо на нужды ВСУ было собрано 345 тыс. грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное