В принятом Радой законе недостаточно суровое наказание за недостоверное декларирование, - НАПК

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.



"К сожалению, в своем вето президент уменьшил срок лишения свободы по статье 366-3 до одного года. Законопроект, внесенный президентом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны 29 декабря 2020 года, предусматривал два года лишения свободы. Учитывая, что в соответствии со статьями 21, 24 Конституции Украины все люди равны перед законом, НАПК считает, что к публичным служащим не должны применяться особые - более мягкие - правила ответственности, чем к другим гражданам", - говорится в сообщении.



В ведомстве напоминают, что депутаты внесли в законопроект поправки, которые могли позволить нечестным декларантам не указывать никаких сведений об имуществе членов своих семей и таким образом уклоняться от декларирования собственных средств, но по требованию, в том числе, НАПК, президент документ ветировал.



"Сегодня главное, чего требует общество - это надлежащее наказание для коррупционеров. Принятие этого законопроекта - важный шаг для достижения этой цели. В то же время НАПК остается на своей позиции, что лишение свободы должно предусматриваться за умышленное указание недостоверных сведений в размере, начиная с 1 млн грн (по принятым законом - с 4,54 млн грн), а ответственность должна быть строгой и отвечать принципам равенства всех перед законом", - заявил Новиков.



В НАПК также отметили, что применить нормы закона можно будет только в декларациях за 2021 год. Их чиновники будут подавать в следующем году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb