Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Лавре до сих пор работают рестораны, кафе, магазины, хостелы, отели Паши Мерседеса, и ничего ему не мешает. Напомню, что против гражданина Украины Петра Лебедя введены санкции. Поэтому все его бизнесы должны быть остановлены. Но они прекрасно работают в помещениях, которые принадлежат государству, которыми распоряжается Национальный заповедник Киево-Печерская лавра", - подчеркнул Ковалев.

По словам религиоведа, в Киево-Печерской лавре также работает подпольное экскурсионное бюро Паши Мерседеса.

"Паломников, туристов встречают на входе в лавру странные люди, которые берут деньги наличными и проводят экскурсию по лавре, а это миллионы гривен в год. И эти деньги получает не государство, а получает Паша Мерседес. То есть и дальше российские агенты в рясах избегают санкций Украинского государства. Мы видим бездействие правоохранительных органов и спецслужб, которые закрывают глаза на происходящее", - подчеркнул Ковалев.