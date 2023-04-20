В принадлежащих государству помещениях Лавры по сей день работает бизнес Паши Мерседеса, - религиовед Ковалев
Историк и религиовед Андрей Ковалев отметил, что российские агенты в рясах избегают санкций Украинского государства
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Лавре до сих пор работают рестораны, кафе, магазины, хостелы, отели Паши Мерседеса, и ничего ему не мешает. Напомню, что против гражданина Украины Петра Лебедя введены санкции. Поэтому все его бизнесы должны быть остановлены. Но они прекрасно работают в помещениях, которые принадлежат государству, которыми распоряжается Национальный заповедник Киево-Печерская лавра", - подчеркнул Ковалев.
По словам религиоведа, в Киево-Печерской лавре также работает подпольное экскурсионное бюро Паши Мерседеса.
"Паломников, туристов встречают на входе в лавру странные люди, которые берут деньги наличными и проводят экскурсию по лавре, а это миллионы гривен в год. И эти деньги получает не государство, а получает Паша Мерседес. То есть и дальше российские агенты в рясах избегают санкций Украинского государства. Мы видим бездействие правоохранительных органов и спецслужб, которые закрывают глаза на происходящее", - подчеркнул Ковалев.
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