В Приморске россияне забрали в неизвестном направлении активиста Овсянникова, - журналистка
Утром субботы, 26 марта 2022 года, в городе Приморске Запорожской области, близ Бердянска, российские оккупанты пришли к общественному активисту, соучредителю молодежного центра "Портал Це" Константину Овсянникову
Об этом со ссылкой на заявление журналистки Ирины Ромалийской, которая родом из Приморска, передает Еспресо.TV.
"Сегодня утром захватчики пришли к Константину Овсянникову. Забрали. Где он и что с ним сейчас никто не знает.
Костя – гражданский активист. Соучредитель молодежного центра "Портал Це". Я была у них этим летом. Ребята создали крутое место. Там изучали историю родных мест. Там печатали для школьников светящиеся в темноте знаки на 3D принтере. Там читали. Там пели", - отмечает Ромалийская.
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По ее словам, в само помещения "Портала" пришли на второй день оккупации.
"Что-то там забрали. И написали на двери "Мины", – добавляет журналистка.
"Сегодня забрали Костю.
Костя, держись, пожалуйста. Мой родной Приморск, держись, пожалуйста", - отмечает Ириан Ромалийская.
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