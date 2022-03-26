В Приморске россияне забрали в неизвестном направлении активиста Овсянникова, - журналистка

Об этом со ссылкой на заявление журналистки Ирины Ромалийской, которая родом из Приморска, передает Еспресо.TV.



"Сегодня утром захватчики пришли к Константину Овсянникову. Забрали. Где он и что с ним сейчас никто не знает.



Костя – гражданский активист. Соучредитель молодежного центра "Портал Це". Я была у них этим летом. Ребята создали крутое место. Там изучали историю родных мест. Там печатали для школьников светящиеся в темноте знаки на 3D принтере. Там читали. Там пели", - отмечает Ромалийская.



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По ее словам, в само помещения "Портала" пришли на второй день оккупации.



"Что-то там забрали. И написали на двери "Мины", – добавляет журналистка.



"Сегодня забрали Костю.



Костя, держись, пожалуйста. Мой родной Приморск, держись, пожалуйста", - отмечает Ириан Ромалийская.





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