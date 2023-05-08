Об этом сообщил инициатор проекта, председатель ОО "Прилучане Особенные" Александр Овдиенко.

По словам Виталия Гидевана изображение нужно было "подогнать" по масштабу. На работу художники использовали более 200 баллончиков германской краски. Это 11 оттенков серого цвета.

Мурал имеет высоту 21 метр, ширину – более шести. Его воспроизвели с негатива фотографии Николая Яковченко, найденной в архивах Национального театра имени Ивана Франко, где работал актер.

"Козак Шевчик это олицетворение героев Украины, отдавших свою жизнь начиная еще с Запорожской Сечи. Мы взяли глобальнее, шире и намного дальше, за всю историю Украины", – рассказал инициатор проекта Александр Овдиенко.

В дополнение к муралу в Арт-пространстве "Арсенал" в течение недели прошли 4 показа кинолент с участием Николая Яковченко, которые завершались тематическими викторинами с подарочными сертификатами. Каждое утро Александр Овдиенко проводил эфиры на местном радио, где рассказывал о Николае Яковченко и театральной жизни Прилук.