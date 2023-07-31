В приложении "Воздушная тревога" собрали 10 млн гривен на Армию дронов
Приложение "Воздушная тревога" помогает собирать средства на Армию дронов для украинских военных. Только за 8 месяцев собрано 10 млн грн
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Сообщается, что легендарный актер "Звездных войн" и посол UNITED24 Марк Гэмилл озвучил английскую версию приложения "Воздушная тревога". В то же время, он поддерживал сбор на датские дроны RQ-35 Heidrun.
По итогам восьмимесячной инициативы было собрано 10 млн гривен на Армию дронов.
"Беспилотники эффективно работают в условиях радиоэлектронной борьбы и позволяют бойцам проводить разведку, не подвергая жизни опасности", - объясняет министр.
Также Федоров поблагодарил Гемиллу и компании Ajax Systems и Stfalcon за инициативу для помощи нашим военным.
Всего за 9 месяцев деятельности Армии дронов приобрели 3201 БПЛА.
Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками .
- По состоянию на 31 декабря 2022 года в рамках проекта "Армия дронов" было приобретено 1577 беспилотников, 928 уже на фронте.
- 31 января украинским разведчикам передали в Донецкую область еще 12 беспилотных летательных аппаратов SKIF и STEN-2 из "Армии дронов".
- В марте на фронт от "Армии дронов" к востоку, запорожское и херсонское направления передали 300 беспилотных летательных аппаратов Mavic 3T.
- 5 июля Армия дронов запустила благотворительную инициативу с Укрзализныцей и производителем чая Gemini, где путешествуя можно задонатить на беспилотник.
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