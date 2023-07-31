Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сообщается, что легендарный актер "Звездных войн" и посол UNITED24 Марк Гэмилл озвучил английскую версию приложения "Воздушная тревога". В то же время, он поддерживал сбор на датские дроны RQ-35 Heidrun.

По итогам восьмимесячной инициативы было собрано 10 млн гривен на Армию дронов.

"Беспилотники эффективно работают в условиях радиоэлектронной борьбы и позволяют бойцам проводить разведку, не подвергая жизни опасности", - объясняет министр.

Также Федоров поблагодарил Гемиллу и компании Ajax Systems и Stfalcon за инициативу для помощи нашим военным.

Всего за 9 месяцев деятельности Армии дронов приобрели 3201 БПЛА.

Усилить наших защитников и защитниц беспилотниками .