В приложении Укрзализныци доступны билеты в Польшу и Молдову
Укрзализныця сообщила об обновлении в приложении - теперь доступны билеты в Польшу и Молдову
Об этом информирует Укрзализныця.
В приложении доступны билеты в Польшу на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву и в Молдову - поезд №351/352 Киев-Кишинев.
Также пассажиры будут видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.
В общей сложности приложение Укрзализныци загрузили более 285 тысяч пользователей.
- 28 октября Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появилось четыре маршрута международного сообщения.
- 11 августа Укрзализныця запустила собственное приложение для пассажиров, в нем можно покупать билеты без дополнительных комиссий и получать уведомления о прибытии и отправке поезда.
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