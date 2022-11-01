В приложении Укрзализныци доступны билеты в Польшу и Молдову

Об этом информирует Укрзализныця.

В приложении доступны билеты в Польшу на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву и в Молдову - поезд №351/352 Киев-Кишинев.

Также пассажиры будут видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

В общей сложности приложение Укрзализныци загрузили более 285 тысяч пользователей.

28 октября Укрзализныця обновила график движения поездов и добавила новые направления. Также появилось четыре маршрута международного сообщения.

11 августа Укрзализныця запустила собственное приложение для пассажиров, в нем можно покупать билеты без дополнительных комиссий и получать уведомления о прибытии и отправке поезда.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb