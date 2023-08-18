Об этом пишет TechCrunch.

Отмечается, что с помощью вкладки "Репосты" можно увидеть все репосты пользователя. К этому приложению добавили функцию, позволяющую просматривать собственные посты на странице настроек.

Кроме того, теперь в ленте отслеживаний посты можно просматривать в обратном хронологическом порядке. Раньше репосты других пользователей можно было увидеть только в алгоритмической ленте "Для вас". Руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что такое обновление было добавлено на основе отзывов пользователей.

Что известно о приложении Threads

4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.

6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.

Приложение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже. В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".

Позже пользователи приложения обнаружили проблему: удаление аккаунта автоматически удаляет instagram-страницу пользователя. Meta заявила, что работает над тем, чтобы это поправить.

29 июля стало известно, что количество пользователей Threads уменьшилось более чем вдвое. Для удержания пользователей в приложении будут внедряться новые функции, поскольку на момент запуска платформу критиковали за ограниченную функциональность.

Еспресо рассказывало, что такое Threads и чего ждать от этой сети в будущем.