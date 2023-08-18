В приложении Threads появилась вкладка с репостамами
В Threads компании Meta Марка Цукерберга вышло обновление: на страницу профиля в приложении добавили специальную вкладку с репостами
Об этом пишет TechCrunch.
Отмечается, что с помощью вкладки "Репосты" можно увидеть все репосты пользователя. К этому приложению добавили функцию, позволяющую просматривать собственные посты на странице настроек.
Кроме того, теперь в ленте отслеживаний посты можно просматривать в обратном хронологическом порядке. Раньше репосты других пользователей можно было увидеть только в алгоритмической ленте "Для вас". Руководитель Instagram Адам Моссери заявил, что такое обновление было добавлено на основе отзывов пользователей.
Что известно о приложении Threads
4 июля Марк Цукерберг анонсировал запуск приложения Threads, которое станет конкурентом Twitter Илона Маска, его рекламировали уже несколько месяцев.
6 июля компания Meta все же запустила свой аналог Twitter – приложение Threads. За первые семь часов в нем зарегистрировались более 10 млн пользователей. Таким образом, он побил рекорд чат-бота ChatGPT с искусственным интеллектом.
Приложение сейчас доступно в более чем 100 странах, в том числе и в Украине, для пользователей iOS и Android. Пользователи Threads могут авторизироваться через свою учетную запись Instagram и производить публикации до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до пяти минут. Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.
Однако 6 июля стало известно, что Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя ее краже. В письме, которое отправили Meta через несколько часов после запуска Threads, юрист Twitter Алекс Спиро обвиняет компанию в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".
Позже пользователи приложения обнаружили проблему: удаление аккаунта автоматически удаляет instagram-страницу пользователя. Meta заявила, что работает над тем, чтобы это поправить.
29 июля стало известно, что количество пользователей Threads уменьшилось более чем вдвое. Для удержания пользователей в приложении будут внедряться новые функции, поскольку на момент запуска платформу критиковали за ограниченную функциональность.
Еспресо рассказывало, что такое Threads и чего ждать от этой сети в будущем.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное