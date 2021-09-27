В приложении ПриватБанка произошел технический сбой: часть пользователей лишились доступа
В приложении "Приват24" произошел технический сбой, из-за которого часть пользователей потеряли к нему доступ
Об этом сообщает Ain.ua .
"Временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" будет ликвидирован в течение часа. Просим прощения у наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - говорится в сообщении банка.
В издании отметили, что пользователи интернет-банкинга "Приват24" сообщили о недоступности сервиса. При попытке зайти в веб-версию или мобильное приложение сервис не работает.
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