В приложении ПриватБанка произошел технический сбой: часть пользователей лишились доступа

Об этом сообщает Ain.ua .



"Временный технический сбой с авторизацией и входом в "Приват24" будет ликвидирован в течение часа. Просим прощения у наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - говорится в сообщении банка.



В издании отметили, что пользователи интернет-банкинга "Приват24" сообщили о недоступности сервиса. При попытке зайти в веб-версию или мобильное приложение сервис не работает.

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