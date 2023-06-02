В приложении "Киев Цифровой" отныне есть офлайн-карта укрытий: как воспользоваться

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Чтобы пользоваться картой укрытий вне сети, пользователям достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме", – говорится в сообщении.

В настройках жители столицы могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты, и удалить их при необходимости.

Также появилась возможность проинформировать власти о закрытых укрытиях.

"Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию", – пояснили в КГГА.

Что предшествовало

В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии.

2 июня он поручил двум министрам проверить состояние хранилищ в Киеве и Украине.