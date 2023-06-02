В приложении "Киев Цифровой" отныне есть офлайн-карта укрытий: как воспользоваться
В приложении "Киев Цифровой" появилась офлайн-карта укрытий. Пользователи могут найти там ближайшее хранилище, а также пожаловаться властям, если оно недоступно
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
"Чтобы пользоваться картой укрытий вне сети, пользователям достаточно один раз зайти в приложение, когда есть интернет. Карта автоматически загрузится в фоновом режиме", – говорится в сообщении.
В настройках жители столицы могут просмотреть, какой объем на устройстве занимают карты, и удалить их при необходимости.
Также появилась возможность проинформировать власти о закрытых укрытиях.
"Если у вас не получилось попасть в укрытие, выберите его на карте и нажимайте в информационной карточке "Пожаловаться на укрытие". Ответственный департамент сразу получит эту информацию и сможет исправить ситуацию", – пояснили в КГГА.
Что предшествовало
В результате вражеских обстрелов в ночь на 1 июня в Киеве три человека погибли возле закрытого укрытия. После этого столичные власти заявили, что отныне все хранилища в городе будут постоянно открыты.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать всех виновных в трагедии.
2 июня он поручил двум министрам проверить состояние хранилищ в Киеве и Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.48
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное