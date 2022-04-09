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В приложении Киев Цифровой можно сообщить о домах и других объектах, разрушенных в результате войны

9 апреля, 2022 суббота
13:44
война с Россией

В мэрии Киева объяснили, как через приложение Киев Цифровой сообщить о поврежденных или разрушенных объектах и личных потерях в результате войны РФ против Украины

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Оленич .

"В Киев Цифровой можно сообщить о поврежденных и разрушенных в результате войны домах, школах, больницах и других объектах", - отметил он.

Чтобы дать показания, нужно выбрать "Свидетельство о разрушении", нажать "Дать свидетельство" и заполнить форму.

Кроме того, в приложении можно сообщить о личных материальных потерях в результате войны. Сделать это могут не только киевляне, но и все граждане Украины. Информация поможет проекту "Россия заплатить" оценить ущерб и сформировать иски против оккупантов в международные суды.

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