В приложении "Дия" уже появились функции изменения места жительства и отмены статуса ВПЛ, - Федоров
В приложении "Дия" появились функции изменения места жительства и отмены статуса внутри перемещенного лица. Ранее эти функции были доступны только на портале
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Изменение места проживания и отмена статуса для ВПЛ уже в "Дии". Теперь можете сделать это в несколько кликов в приложении... Просто нажимайте на меню своей справки ВПЛ в "Дии" необходимую услугу - Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ" , – написал он.
"Важно физически находиться на месте временного местожительства, чтобы подтвердить геолокацию", - уточнил министр.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину статус ВПЛ с причитающимися от государства выплатами оформили 1,4 млн украинцев.
- С 19 апреля на портале "Действие" есть возможность сделать заявку об имуществе , поврежденном во время полномасштабной войны РФ против Украины.
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