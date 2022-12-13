Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Изменение места проживания и отмена статуса для ВПЛ уже в "Дии". Теперь можете сделать это в несколько кликов в приложении... Просто нажимайте на меню своей справки ВПЛ в "Дии" необходимую услугу - Изменить адрес фактического проживания или Отменить статус ВПЛ" , – написал он.

"Важно физически находиться на месте временного местожительства, чтобы подтвердить геолокацию", - уточнил министр.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину статус ВПЛ с причитающимися от государства выплатами оформили 1,4 млн украинцев.

С 19 апреля на портале "Действие" есть возможность сделать заявку об имуществе , поврежденном во время полномасштабной войны РФ против Украины.

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