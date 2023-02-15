В приложении "Дия" теперь доступен просмотр CNN International

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"CNN International теперь можно смотреть прямо в Действии. Давно мечтали добавить в Дия.ТВ именно этот канал. Ведь хорошо всегда иметь под рукой качественные и проверенные международные новости от топового медиа, которое смотрят 2 миллиарда человек", - написал он.

"Больше ни одного поиска стриминговых сервисов, платформ, сайтов. Просто открываете приложение, делаете несколько кликов и узнаете последние мировые новости", – добавил министр.

Федоров отметил, что министерство готово к сотрудничеству с другими иностранными каналами.