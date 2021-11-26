В приложении "Дия" появилась опция загрузить COVID-сертификат

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.



Он объяснил, что опцию добавили в приложение для удобства.



"Посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно загружают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько клипов можно сделать это в приложении", - отметил он.



Ранее скачать COVID-сертификат можно было только на портале "Дия", а не в приложении.



Напомним, Министерство цифровой трансформации создало отдельную вебплатформу с ответами на самые распространенные вопросы по COVID-сертификатам.