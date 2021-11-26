В приложении "Дия" появилась опция загрузить COVID-сертификат
В приложении "Дия" появилась возможность загрузить COVID-сертификат о вакцинации в формате PDF
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.
Он объяснил, что опцию добавили в приложение для удобства.
"Посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно загружают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько клипов можно сделать это в приложении", - отметил он.
Ранее скачать COVID-сертификат можно было только на портале "Дия", а не в приложении.
- Напомним, Министерство цифровой трансформации создало отдельную вебплатформу с ответами на самые распространенные вопросы по COVID-сертификатам.
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