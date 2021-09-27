В приложении "Дия" нельзя получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, - Минцифры

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.

"Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале " Дия ". И, соответственно, он может быть заграичным. Мы используем транслитерацию для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат ", - отметил он.

Баник отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении "Дия" заграничный COVID-сертификат.

Напомним, в мобильном приложении "Дия" на iOS появилась возможность получить "желтый" COVID-сертификат.

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