В приложении "Дия" нельзя получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, - Минцифры
В Минцифры заявили, что цифровой внутренний COVID-сертификат нельзя получить без биометрического паспорта
Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник.
"Украинского внутреннего сертификата у вас не будет, потому что для него нужно фото с биометрического документа. А бумажный сертификат можно распечатать на портале " Дия ". И, соответственно, он может быть заграичным. Мы используем транслитерацию для того, чтобы вы могли сгенерировать такой сертификат ", - отметил он.
Баник отметил, что украинцы без биометрических документов могут получить в приложении "Дия" заграничный COVID-сертификат.
- Напомним, в мобильном приложении "Дия" на iOS появилась возможность получить "желтый" COVID-сертификат.
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