В приложении Дия можно получить выписку о месте жительства
Минцифры успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, поэтому теперь украинцы могут сгенерировать выписку о месте жительства за несколько кликов в телефоне
Об этом сообщает Минцифры.
"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов за несколько кликов. оформлении на работу", – говорится в сообщении.
С июня получить подъемник можно на портале Дия всего за 1 минуту. А теперь и в мобильном приложении.
Как получить подъемник в смартфоне?
1. Обновите приложение и в разделе «Услуги» выберите «Справки и подъемники»;
2. Выберите услугу «Извлечение о месте жительства»;
3. Нажмите "Заказать подъемник";
4. Ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;
5. Если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.
Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг. Цифровизация продолжается.
Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.
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