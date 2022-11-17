Об этом сообщает Минцифры.

"Успешно завершили бета-тестирование услуги в смартфоне, и теперь украинцы могут сгенерировать один из самых популярных документов за несколько кликов. оформлении на работу", – говорится в сообщении.

С июня получить подъемник можно на портале Дия всего за 1 минуту. А теперь и в мобильном приложении.

Как получить подъемник в смартфоне?

1. Обновите приложение и в разделе «Услуги» выберите «Справки и подъемники»;

2. Выберите услугу «Извлечение о месте жительства»;

3. Нажмите "Заказать подъемник";

4. Ваше заявление будет проработано в течение нескольких минут;

5. Если сведения о вас найдены в реестре, можете скачать pdf-документ в течение 24 часов.



Все, электронный документ всегда с вами в кармане. Никаких распечаток, сканов и бумаг. Цифровизация продолжается.



Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.

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