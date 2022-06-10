Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"В городское приложение "Киев Цифровой" вернулась запись в ЦНАПы. Киевляне снова могут записаться в электронную очередь на удобное время", - отметили в администрации.

Для этого нужно перейти в раздел "Административные услуги", выбрать ЦНАП, услугу и время, получить номер в очереди.

ЦНАПы Киева принимают в 9:00 – 18:00 с понедельника до пятницы.

По состоянию на 1 мая в Киевской области возобновили работу 49 ЦНАПов.

18 мая Кабмин разрешил оформлять в Центрах административных услуг не только новые, но и подержанные транспортные средства.

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