В приложение "Киев Цифровой" вернули возможность записаться в ЦНАП
Отныне в приложении "Киев Цифровой" киевляне снова могут записаться в электронную очередь в ЦНАП
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"В городское приложение "Киев Цифровой" вернулась запись в ЦНАПы. Киевляне снова могут записаться в электронную очередь на удобное время", - отметили в администрации.
Для этого нужно перейти в раздел "Административные услуги", выбрать ЦНАП, услугу и время, получить номер в очереди.
ЦНАПы Киева принимают в 9:00 – 18:00 с понедельника до пятницы.
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