В приграничных с Украиной трех областях РФ введен режим чрезвычайного положения

Соответствующие решения приняты областными органами власти. Информацию подтвердили российскому Интерфаксу в МЧС РФ, передаёт Еспресо.TV.



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Официальная причина – якобы наплыв беженцев из ОРДЛО.



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Вместе с тем, в соцсетях местные жители выражают обеспокоенность, что подобное также может быть предвестником предстоящего российского вооруженного вторжения в Украину, ведь именно в этих областях размещены ударные батальонно-тактические группы (БТГ) российских вооруженных сил.

Справка



В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".



При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.



Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ.

Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности.



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