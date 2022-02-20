В приграничных с Украиной трех областях РФ введен режим чрезвычайного положения
По состоянию на вечер 20 февраля 2022 Ростовская, Воронежская и Курская области России, каждая из которых расположена на границе с Украиной объявили о переходе в режим чрезвычайного положения
Соответствующие решения приняты областными органами власти. Информацию подтвердили российскому Интерфаксу в МЧС РФ, передаёт Еспресо.TV.
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Официальная причина – якобы наплыв беженцев из ОРДЛО.
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Вместе с тем, в соцсетях местные жители выражают обеспокоенность, что подобное также может быть предвестником предстоящего российского вооруженного вторжения в Украину, ведь именно в этих областях размещены ударные батальонно-тактические группы (БТГ) российских вооруженных сил.
Справка
В ОРДЛО оккупанты производят так называемую эвакуацию и мобилизацию местного населения. Население запугивают, что на следующей неделе, с 21 февраля, украинская армия якобы "пойдет в наступление".
При этом российская пропаганда множит фейки о терактах и украинских диверсантах, имеют место постановочные взрывы на объектах инфраструктуры оккупированных районов Донетчины и Луганщины.
Украинская разведка, в свою очередь, предупредила о прибытии в ОРДЛО наемников из ЧВК Вагнера, которым, как отмечается, поручено создать casus belli для российского ТВ.
- Напомним, президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля 2022 года, собирает посвященное защите Украины заседание Совета национальной безопасности.
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