В приграничных районах Украины ввели режимные ограничения
МВД ввело временные режимные ограничения в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
МВД временно запретило пребывание в пограничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.
Также режимные мероприятия ввели относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.
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