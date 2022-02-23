В приграничных районах Украины ввели режимные ограничения

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



МВД временно запретило пребывание в пограничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, отсутствующим в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе.



Также режимные мероприятия ввели относительно пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летальных аппаратов, видео-, кино-, фотосъемки личного состава и объектов Госпогранслужбы Украины, и передвижения по берегу или льду пограничных водоемов.



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