Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ, передает российский "Интерфакс".

"В Ростовской области продолжается тушение лесных пожаров на площади 40 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 177 человек и 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара составляет около 32 га. К тушению огня привлечены два вертолета, а также пожарный поезд.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной – 2 км, до населенного пункта Диченский – 1,5–2 км.

Отметим, что пожар на территории области начался 15 августа, на площади 10 га. В районе объявлен режим ЧС, пожаром были уничтожены семь жилых домов, медицинская помощь понадобилась 53 пострадавшим от задымления жителям.

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