Об этом сообщает Интерфакс.

Пожар на территории Усть-Донецкого лесничества начался в понедельник, 15 августа, на площади 10 га, площадь возгорания превышает 250 гектаров.

К тушению пожара привлечены группировку сил численностью 527 человек и 121 единица техники. Авиация произвела 74 сброса воды общим весом 316 тонн.

Как сообщал глава региона Василий Голубев, в районе объявлен режим ЧП, пожаром уничтожены семь жилых домов, медицинская помощь понадобилась 53 пострадавшим от задымления жителям. К тушению привлечены самолеты Ил-76 и Бе-200, два вертолета Ми-8, шесть тракторов.

Причины большого пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области будут устанавливаться в рамках уголовного дела.

"С целью установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (небрежность). В настоящее время следствием проводится осмотр места происшествия, устанавливаются владельцы пострадавших в результате пожара зданий и нанесенный им ущерб, причины возгорания", - говорится в сообщении.

Отметим, что в соседней Курской области "упали" несколько опор линий электропередачи и подорван железнодорожный путь.

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