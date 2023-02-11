В приграничной с Украиной области Беларуси построят полигон и военный городок за 31 млн долларов

О наличии таких планов свидетельствует государственная инвестиционная программа на 2023 год, распоряжение об утверждении которой опубликовано 11 февраля 2023 года на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает "Радыё Свабода".

Согласно документу, в этом году из белорусского государственного бюджета на проектно-изыскательские работы будущего строительства военного городка будет выделено 500 тыс. белорусских рублей, а в 2024 и 2025 годах – 10 млн и 40 млн рублей "в прогнозных ценах" соответственно.

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"На аналогичные работы, связанные со строительством полигона, в этом году планируется направить 500 тыс. белорусских рублей, а в последующие два года "в прогнозных ценах" – соответственно 10 и 20 млн рублей", – говорится в сообщении.

Таким образом, общий объем расходов составит 80,5 млн белорусских рублей, что по нынешнему курсу равно 31 млн американских долларов.

Согласно госпрограмме, строительство должно начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году.