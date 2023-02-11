В приграничной с Украиной области Беларуси построят полигон и военный городок за 31 млн долларов
Белорусские власти намерены построить военный городок и полигон в Гомельской области, на юге которой проходит граница с Украиной
О наличии таких планов свидетельствует государственная инвестиционная программа на 2023 год, распоряжение об утверждении которой опубликовано 11 февраля 2023 года на Национальном правовом интернет-портале Беларуси, сообщает "Радыё Свабода".
Согласно документу, в этом году из белорусского государственного бюджета на проектно-изыскательские работы будущего строительства военного городка будет выделено 500 тыс. белорусских рублей, а в 2024 и 2025 годах – 10 млн и 40 млн рублей "в прогнозных ценах" соответственно.
Читайте и смотрите также: Лукашенко поговорил с Лавровым тет-а-тет, речь могла идти о подписанном министрами обороны секретном протоколе, - белорусский оппозиционер Латушко
"На аналогичные работы, связанные со строительством полигона, в этом году планируется направить 500 тыс. белорусских рублей, а в последующие два года "в прогнозных ценах" – соответственно 10 и 20 млн рублей", – говорится в сообщении.
Таким образом, общий объем расходов составит 80,5 млн белорусских рублей, что по нынешнему курсу равно 31 млн американских долларов.
Согласно госпрограмме, строительство должно начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году.
- Как отметил 24 января президент Владимир Зеленский, украинцы "не собираются нападать на Беларусь" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное