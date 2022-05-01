В приграничной Курской области РФ частично обрушился мост с железнодорожной веткой
Губернатор Курской области РФ, граничащей с Украиной, заявил о частичном обрушении моста, по которому передвигались товарные поезда
Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт в телеграме.
"Сегодня примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", - написал он.
Старовойт добавил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных поездов.
Пострадавших нет, на месте ЧП работают спецслужбы, указал российский чиновник.
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