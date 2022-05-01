В приграничной Курской области РФ частично обрушился мост с железнодорожной веткой

Об этом сообщил губернатор Курской области России Роман Старовойт в телеграме.



"Сегодня примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста", - написал он.



Старовойт добавил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных поездов.



Пострадавших нет, на месте ЧП работают спецслужбы, указал российский чиновник.

Напомним, 28 апреля Белгороде снова были слышны взрывы, власти региона заявили о работе ПВО.

4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе.

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили, что проводят оборонную операцию.

25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщали, что этому предшествовали взрывы, сообщили в МЧС России.

Накануне, 27 апреля, в Белгородской области также прозвучало несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.