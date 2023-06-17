В приграничной деревне на Харьковщине россияне убили ракетой четырех человек

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибшие на месте. Детали устанавливаются.



Село Гурьев Козачок находится на границе с Россией.

Позже Синегубов уточнил, что в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР "Корнет" погибли 2 жителя пгт Золочев.

В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.