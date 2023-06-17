В приграничной деревне на Харьковщине россияне убили ракетой четырех человек
Российская армия обстреляла с. Гурьев Козачок в Богодуховском районе Харьковской области, в результате чего погибли четыре человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибшие на месте. Детали устанавливаются.
Село Гурьев Козачок находится на границе с Россией.
Позже Синегубов уточнил, что в результате прямого попадания оккупантов из ПТКР "Корнет" погибли 2 жителя пгт Золочев.
В автомобиле находились 52-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.
- За сутки армия РФ обстреляла 9 областей: 17 человек ранены, среди них дети. Ситуация в регионах.
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