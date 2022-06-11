В приграничной Брянской области РФ загорелась ремонтная база оккупантов. Вместе с техникой

Об этом сообщает Лига.net .

Пожар начался в 05:50. Перед этим местные жители слышали 4 мощных взрыва.

В этой воинской части ремонтировали армейскую технику РФ, вернувшуюся из боевых действий оккупантов в Украине.

Во время пожара русские воины выбегали из казарм в пижамах, отмечает местный ТГ-канал "Подслушано Клинцы".

Тушить ремонтную базу выехали 9 пожарных машин.

Уже после ликвидации пожара обнародованы фотографии с места событий, на которых видна обгорелая техника.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb