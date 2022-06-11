В приграничной Брянской области РФ загорелась ремонтная база оккупантов. Вместе с техникой
Утром субботы, 11 июня 2022 года, в городе Клинцы Брянской области, граничащей с севером Украины, произошел пожар в воинской части
Об этом сообщает Лига.net .
Пожар начался в 05:50. Перед этим местные жители слышали 4 мощных взрыва.
В этой воинской части ремонтировали армейскую технику РФ, вернувшуюся из боевых действий оккупантов в Украине.
Во время пожара русские воины выбегали из казарм в пижамах, отмечает местный ТГ-канал "Подслушано Клинцы".
Тушить ремонтную базу выехали 9 пожарных машин.
Уже после ликвидации пожара обнародованы фотографии с места событий, на которых видна обгорелая техника.
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