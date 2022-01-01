В пригороде Одессы воры вынесли с почты 800 тыс. грн, - СМИ

В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года двое мужчин повредили металлопластиковое окно и металлическую решетку отделения на улице Богдана Хмельницкого, проникли внутрь и, повредив сейф, похитили из него 800 тыс. грн, после чего скрылись, рассказывает одесская интернетгазета Думская.net.



Сотрудники отдела полиции №4 Одесского районного управления №1 оперативно разыскали злоумышленников и задержали их. Это жители Болградского района 1999 и 1995 г.р.



Им сообщили о подозрении по ст. 185 УК Украины.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb