В пригороде Одессы воры вынесли с почты 800 тыс. грн, - СМИ
В селе Большой Дальник Одесского района, являющемся западным пригородом Одессы, пострадало от кражи отделение "Новой почты"
В ночь с 29 на 30 декабря 2021 года двое мужчин повредили металлопластиковое окно и металлическую решетку отделения на улице Богдана Хмельницкого, проникли внутрь и, повредив сейф, похитили из него 800 тыс. грн, после чего скрылись, рассказывает одесская интернетгазета Думская.net.
Сотрудники отдела полиции №4 Одесского районного управления №1 оперативно разыскали злоумышленников и задержали их. Это жители Болградского района 1999 и 1995 г.р.
Им сообщили о подозрении по ст. 185 УК Украины.
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