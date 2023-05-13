В пригороде Мариуполя произошел хлопок. Ликвидировано около 50 россиян
Украинские защитники ликвидировали группу россиян во временно оккупированном Мариупольском районе
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Зафиксировано 9 прилетов по оккупантам. Взрывы произошли вблизи Мариуполя – в Никольской территориальной общине, возле села Республика.
Оккупационные власти уже отправили на место происшествия более 20 скорых из Мариуполя и района. Предварительно известно около 50 убитых россиян.
- Вечером субботы, 13 мая, во временно оккупированном Луганске снова прогремел взрыв.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.61
- Актуальное
- Важное