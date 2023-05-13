В пригороде Мариуполя произошел хлопок. Ликвидировано около 50 россиян

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Зафиксировано 9 прилетов по оккупантам. Взрывы произошли вблизи Мариуполя – в Никольской территориальной общине, возле села Республика.

Оккупационные власти уже отправили на место происшествия более 20 скорых из Мариуполя и района. Предварительно известно около 50 убитых россиян.