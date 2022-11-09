В пригороде Кривого Рога прогремели взрывы. Вероятно, Россия обстреляла район кассетными снарядами
Вечером, 9 ноября, в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области прогремели взрывы
Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, следим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!", - пишет Вилкул.
- В Кривом Роге Днепропетровской области во время ракетной атаки 31 октября вражеская ракета попала в промышленное предприятие.
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