Об этом в Telegram сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог и Криворожский район. О взрывах. Важно! Район Лозоватки, радиус до 10 км от данного населенного пункта. Наиболее вероятно "Смерч" или "Торнадо С". Взрывы в воздухе, возможно большое рассеяние кассетных боеприпасов! Смотрим под ноги, следим за детьми, не берем в руки блестящие цилиндрики!", - пишет Вилкул.

В Кривом Роге Днепропетровской области во время ракетной атаки 31 октября вражеская ракета попала в промышленное предприятие.

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