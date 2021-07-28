В пригороде Киева заработал бесплатный реабилитационный центр для детей
В пригороде Киева, среди соснового леса в селе Петропавловская Борщаговка открылся центр инклюзии и коррекции "Ева"
Об этом сообщают Экономические новости .
Здесь бесплатно помогают детям, прошедшим лечение онкологии или имеющие инвалидность. Центр работает при поддержке холдинга TECHIIA.
Сейчас в "Еве" работает 8 специалистов: логопед, коррекционные психологи, реабилитологи (в бассейне и в зале ЛФК), арт-терапевт и массажист.
Здесь оказывают помощь детям с инвалидностью с диагнозами:
- ДЦП различных форм
- синдром Дауна
- РАС
- детский аутизм
- психические расстройства
- задержка речи
- недостатки слуха
- нарушения опорно-двигательного аппарата
"Центр "Ева" фактически начался несколько лет назад как программа реабилитации в бассейне для детей, переживших лечения онкологии. Отдача и профессионализм наших реабилитологов дали заметные результаты посетителям, и с помощью холдинга TECHIIA мы переросли в полноценный центр инклюзии и коррекции с набором разноплановых специалистов ", - рассказывает Светлана Ежова, директор.
С марта 2021 в "Еве" уже оказали помощь 120 детям. Их разделяют на курсы по 40 детей, с каждым курсом работают два месяца. А при необходимости после перерыва можно записаться на повторный курс. Все занятия бесплатные.
В "Еве" работают с детьми в возрасте от 3 до 18 лет. Сейчас идет запись на курс, который начнется в ноябре. Детали по телефону (067) 521 7992 или на странице "Евы" в Facebook. Адрес центра: с. Петропавловская Борщаговка, ул. Шевченко, 98.
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