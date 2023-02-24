В пригороде Киева 24 февраля может быть громко: будут работать саперы
В пятницу саперы будут ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе Киевской области, так что в пригороде столицы может быть громко
Об этом сообщила пресс-служба КМВА.
"В северном пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.
В КМВА призвали людей сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил о возможных провокациях РФ в годовщину полномасштабного вторжения: есть угроза "сюрпризов" в этот день.
- 1 февраля в пригороде Киева тренировались саперы.
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