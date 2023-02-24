В пригороде Киева 24 февраля может быть громко: будут работать саперы

Об этом сообщила пресс-служба КМВА.

"В северном пригороде столицы может быть громко. Это работают наши саперы. Сегодня, 24 февраля, в Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы", – говорится в сообщении.

В КМВА призвали людей сохранять спокойствие, а в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.