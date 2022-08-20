Об этом Аксенов сообщил в telegram.

"В западном Крыму сработала система ПВО. Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет", - написал Аксенов и призвал сохранять спокойствие.

Местные telegram-каналы утверждают, что взрывы произошли над селом Заозерное в пригороде Евпатории. Также в соцсетях появилось видео, на котором видно видео вероятной работы ПВО.

Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу, 20 августа, на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .

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