В пригороде Днепра сгорел ресторан
Вечером в субботу, 15 января 2021 года, в городе Слобожанское Днепропетровской области сгорело одноэтажное здание ресторана "Эврика"
По информации спасателей, пожар начался в 17.54 с кровли, передает Еспресо.TV.
В 19:42 пожар в здании ресторана "Эврика" был локализован на площади 500 м кв., в 20:18 – ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
К тушению были привлечены 35 человек и 9 единиц техники.
Днепровское издание Наш город называет пожар "очень сильным".
От огня также пострадал соседний с ресторацией магазин и автомойка.
Спасателям приходилось совершать выезды.
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