В пригороде Днепра сгорел ресторан

По информации спасателей, пожар начался в 17.54 с кровли, передает Еспресо.TV.



В 19:42 пожар в здании ресторана "Эврика" был локализован на площади 500 м кв., в 20:18 – ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению были привлечены 35 человек и 9 единиц техники.







Днепровское издание Наш город называет пожар "очень сильным".



От огня также пострадал соседний с ресторацией магазин и автомойка.



Спасателям приходилось совершать выезды.





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