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В пригороде Чернигова два человека подорвались на мине в лесополосе

15 октября, 2023 воскресенье
16:29
Война с Россией

15 октября 2023 года в Черниговской области на территории Киинской территориальной громады на мине подорвались двое мужчин. Один из них погиб, второй травмирован

Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"В 14:57 поступило сообщение о подрыве на взрывном устройстве в лесополосе на территории Киинской территориальной громады. По предварительной информации, один человек погиб, еще один - травмирован", - говорится в сообщении.

Чаус отметил, что сейчас на месте происшествия работают взрывотехники и призвал жителей быть бдительными и не пренебрегать мерами безопасности.

Киинка – село Черниговского района Черниговской области, фактически находится на юго-западной окраине города Чернигова.

Что известно о минной опасности в Украине

В марте в ПРООН говорили, что в Украине площадь заминированной территории в 4,5 раза превышает размеры Швейцарии.

Летом в Минэкономики говорили, что надеются через 10 лет разминировать и вернуть в использование 80% земельных угодий. В августе первая в Украине машина для подготовки почвы к разминированию отечественного производства получила сертификат соответствия. Эта разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и обнаруживать противотанковые мины.

20 сентября в Минэкономики сообщили, что с начала года обследовано более 200 тыс. га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования. 120 тыс. га уже используют аграрии.

22 сентября стало известно, что Украина запустит рынок услуг по гуманитарному разминированию через Prozorro.

Людям не советуют посещать поля, лесополосы и другие открытые территории, не обследованные саперами. Особенно это касается деоккупированных территорий.

Общество
Украина
Черниговщина
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