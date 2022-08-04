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В пригороде Берлина произошел взрыв на складе боеприпасов

4 августа, 2022 четверг
14:50
Мир

В районе Грюневальд на западе Берлина произошел взрыв на складе, где хранятся боеприпасы и пиротехника, после чего разразился сильный пожар

Об этом сообщает пожарная служба Берлина.

Отмечается, что пожар возник после пяти часов утра четверга. Причиной возгорания называют непреднамеренный взрыв на месте взрывов снарядов, что привело к подожжению хранилища боеприпасов, принадлежащего берлинской полиции.

К борьбе с огнем привлечены более 100 пожарных. Их работу постоянно усложняют взрывы, не позволяющие пока начать тушение.

Площадь возгорания составляет около 15 тысяч квадратных километров. Чрезвычайная жара в Берлине может повлечь за собой дальнейшее распространение огня.

Из-за пожара есть перебои в работе метро и пригородной электрички.

  • 30 июля СМИ сообщили, что Германия не выполнила обещания по поставке оружия перед странами Восточной Европы, которые передали собственную технику советского производства Украине. Варшава предоставила Украине 240 советских танков Т-72 и ожидала, что Берлин компенсирует их танками Leopard. Однако Германия предложила всего 20 танков. Польша уже обратилась в США и Южную Корею для поставки альтернативной техники.
  • 31 июля взрыв на складе боеприпасов произошел в Болгарии. Ранее, во время взрыва на военном заводе Вазова в Болгарии в 2015 году, в стране находились по меньшей мере 6 человек, которых считают агентами ГРУ. Тогда журналисты связали взрыв на военном заводе в Болгарии с российскими шпионами .

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