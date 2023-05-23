Об этом сообщила в telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высока", - отметила она.

Читайте также: Череватый о ситуации в Бахмуте: вагнеровцы имеют серьезные проблемы с людьми, а ВСУ держат ряд зданий и продвигаются

Также Маляр добавила, что в городе Бахмут бои снизились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет".

Кроме этого, она отметила, что по флангам на севере и юге от Бахмута у украинских войск есть незначительное продвижение.