В пригороде Бахмута продолжаются бои, армия РФ пытается занять выгодные позиции, однако неудачно, - Маляр
В пригороде Бахмута продолжаются бои, враг пытается занять выгодные займы, но ему это не удается. На определенных участках враг в обороне, несёт большие потери
Об этом сообщила в telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"В эти сутки активность наступательных действий врага на Бахмутском направлении несколько снизилась. Вместе с тем количество обстрелов стабильно высока", - отметила она.
Читайте также: Череватый о ситуации в Бахмуте: вагнеровцы имеют серьезные проблемы с людьми, а ВСУ держат ряд зданий и продвигаются
Также Маляр добавила, что в городе Бахмут бои снизились, враг продолжает зачистку районов, взятых им под контроль. Наши войска контролируют юго-западную окраину города в районе "Самолет".
Кроме этого, она отметила, что по флангам на севере и юге от Бахмута у украинских войск есть незначительное продвижение.
- Напомним, 20 мая главарь российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться. В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение. А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул : украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
- 22 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил , что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров.
- Утром 23 мая Генштаб ВСУ отчитывался, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. А бои за город Бахмут продолжаются.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное