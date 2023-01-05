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В прифронтовой Запорожской области около 15% украинцев отказались от эвакуации, среди них 60 детей, - ОВА

5 января, 2023 четверг
15:22
война с Россией

Начальник Запорожской ОВА заявил, что 10-15% жителей прифронтовых населенных пунктов области по собственному решению отказываются эвакуироваться, среди них 60 детей

Об этом сообщает Media Center Ukraine начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Мы предприняли исчерпывающие меры. Наша Нацполиция, молодцы, обошли всех, под видеозапись, под письменную запись взяли у людей их желание или нежелание (уехать - ред.). К сожалению, часть людей осталась. Это 10-15% непосредственно по общинам в этих населенных пунктах", - сказал Старух.

Глава Запорожской областной военной администрации подчеркнул, что это личное решение каждого украинца, соответственно законодательство власти не могут насильно вывозить мирных жителей из их домов.

"Хотя бы по крайней мере детей была возможность забирать в таких случаях, а не оставлять там, где огромная угроза. На сегодняшний день не могу сказать, сколько там детей, а на момент опроса где-то 60 детей было по всей полосе ведения боевых действий", - добавил руководитель ОВА.

  • Также 5 января начальник Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что рашисты не разрешают эвакуацию в Васильевском районе, за последние две недели пройти смог только один человек.

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Запорожская область
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