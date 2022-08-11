В прифронтовой Авдеевке есть женщины на 9 месяце беременности, которые не хотят уезжать из города, - журналист

Об этом рассказал находящийся в Донецкой области журналист Эспрессо Виталий Бакуменко.

"Мы работали в Авдеевке несколько дней и общались с местными жителями по вопросам эвакуации. Те, кто хотел уехать, уже это сделали. В городе остается 1,5 тысячи человек. Они не хотят ехать, агрументы у них всех разные. Местные подпишут какой угодно документ, потому что они твердо решили, что будут оставаться в городе", – отметил он.

Журналист сообщил, что за последнюю неделю официально из Донецкой области вывезли 4 тыс. человек.

"Поезда каждый день отправляются из Покровска во Львов, а через день ходят в Кировоградскую область. Дают помощь тем, кто в Кировоградскую едет. 3 тыс. для семей, где есть люди с инвалидностью, 2 тыс. для семей, где есть дети. Это раз в месяц. Одноразовую будут давать на вокзалах Кропивницкого и Александрии. В день едут 400-600 человек", - рассказал Бакуменко.

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Он рассказал, что в Авдеевке остаются маленькие дети и беременные на последних сроках.

Они живут вместе с родителями. Год, два, три года детям. Они живут в сырых подвалах и бывают такие обстрелы, что люди не выходят на улицу. Дети должны дышать воздухом и выходить на улицу - от этого зависит их дальнейшее здоровье. Знаю историю, что в Авдеевке есть несколько женщин на девятом месяце беременности. Даже соседи их уговаривают выехать туда, где есть роддом, но они отказываются и говорят, что будут рожать как раньше", - подытожил журналист.